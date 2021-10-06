Сергей Безруков посетил могилу поэта Арсения Тарковского в Переделкино

Актер Сергей Безруков в Instagram рассказал, что ему удалось побывать на могиле советского поэта Арсения Тарковского в Переделкино. Он прочитал стихотворение «Вот и лето прошло» знаменитого поэта.
«Сегодня снимали в Переделкино… Здесь покоится Арсений Тарковский, помните? Отец знаменитого на весь мир Андрея Тарковского… Вспомнились знаменитые строки этого потрясающего поэта».
«Стихи замечательные. Как и песня в исполнении Софии Михайловны. Спасибо вам», «Сергей, ваш голос можно слушать бесконечно», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Арсений Тарковский — знаменитый русский поэт и переводчик с восточных языков. Он ушел из жизни в мае 1989 года.
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