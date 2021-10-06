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Сергей Безруков посетил могилу поэта Арсения Тарковского в Переделкино

Актер прочитал строчки из знаменитого стихотворения «Вот и лето прошло».

Сергей Безруков посетил могилу поэта Арсения Тарковского в Переделкино
Сергей Безруков. Фото: Globallookpress.com

Актер Сергей Безруков в Instagram рассказал, что ему удалось побывать на могиле советского поэта Арсения Тарковского в Переделкино. Он прочитал стихотворение «Вот и лето прошло» знаменитого поэта.

«Сегодня снимали в Переделкино… Здесь покоится Арсений Тарковский, помните? Отец знаменитого на весь мир Андрея Тарковского… Вспомнились знаменитые строки этого потрясающего поэта».

Сергей Безруков

«Стихи замечательные. Как и песня в исполнении Софии Михайловны. Спасибо вам», «Сергей, ваш голос можно слушать бесконечно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Арсений Тарковский — знаменитый русский поэт и переводчик с восточных языков. Он ушел из жизни в мае 1989 года.

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