«Раскрученные дилетанты»: Лоза раскритиковал космический полет Пересильд и Шипенко

Пока одни звезды восхищались мужеством актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, полетевших в космос, нашлись и те, кому эта затея не понравилась. Известный музыкант Юрий Лоза не оставил взлет первого орбитального киноэкипажа без своего придирчивого комментария.

67-летнему певцу не понравилось то, участие людей от кино, не имеющих отношения к космонавтике, якобы дискредитирует великую профессию настоящих покорителей космоса.

«Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звездами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять – какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов, — написал Лоза «ВКонтакте». — Понятно, что сами-то они ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы, но лучше бы этим занимались те, кто в данных вопросах по-настоящему разбирается».

Причем среди подписчиков музыканта нашлось немало тех, кто согласился с этим высказыванием. А некоторые даже не верят, что российские киношники действительно попали на МКС.

Однако вечером 5 октября на Первом канале в прямом эфире показали, как Юлия Пересильд и Клим Шипенко прибыли на космическую станцию и, находясь в невесомости, поприветствовали находящихся там космонавтов из России и других стран.

Напомним, они полетели на орбиту с большой просветительской миссией: снять первое в истории художественное кино в космосе, а заодно вернуть взоры людей в небо, вновь заинтересовав молодое поколение космонавтикой.

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