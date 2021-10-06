«Такой большой уже»: Илья Прусикин показал подросшего сына Иры Смелой

Фронтмен Little Big в преддверии Дня отца провел игровой день с единственным наследником.

Музыкант Илья Прусикин разместил на личной странице в Instagram снимок с сыном Добрыней. Родитель нарядил мальчика в футболку любимой рок-группы.

Напомним, Прусикин в июле далекого 2016 года сыграл свадьбу с исполнительницей и блогером Ириной Смелой. В ноябре следующего года у них родился сын Добрыня. А уже в августе 2020 пара объявила о разводе. Хотя расстались артисты еще в 2019.

Теперь Прусикин встречается с артисткой своего музыкального коллектива. Софья Таюрская рассказала об этом Ксении Собчак.

«Добрыне усы добавить и вылитый Музыченко тут», «Копия папы», «Такой большой стал уже Добрыня»,«Вот это большой мужчинка», «Добрыня все больше на папу становится похож», «Красавчики такие», — умилялись мальчику и его знаменитому папе поклонники Прусикина.

Напомним, ранее Илья Прусикин рассказал, где провел отпуск с новой возлюбленной и коллегой Соней Таюрской. Знаменитости по очереди съездили в места детства каждого из музыкантов.

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