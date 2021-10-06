«Буду счастлива, несмотря ни на что»: Сати Казанова получила дорогой подарок от мужа

Экс-солистка группы «Фабрика» отправилась в Сицилию на день рождения.

Исполнительница Сати Казанова недавно отпраздновала свой 39-й день рождения. Возлюбленный артистки решил побаловать знаменитость и отвез Сати на Сицилию.

Однако накануне 39-летия у Сати случилось несколько неприятностей. Во-первых, артистка потеряла багаж. Во-вторых, Казанова постоянно срывалась и испытывала раздражение и гнев.

«Багажа не было первые три дня, и я выговаривала мужу, что он плохо его ищет. И что я бы в России старалась для него лучше!», — вспомнила Сати.

Несмотря на роскошные пейзажи итальянского острова, певица оставалась недовольной.

«Накануне дня рождения, первого октября я осознала: возможно, меня колбасит из-за дня рождения. И утром я дала себе слово, что сегодня буду счастлива, несмотря ни на что», — призналась Сати.

После этого Казанова перестала злиться на мужа и всю Вселенную. Певица поблагодарила возлюбленного за дорогой подарок к ее дню рождения и повеселилась от души в солнечной Сицилии.

Напомним, ранее Сати Казанова призналась, почему четыре года не общается с Димой Биланом. До инцидента на благотворительном концерте земляки были хорошими друзьями.

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