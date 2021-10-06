«Однажды на экзамене она устроила гомерическую истерику»: Куклачев вспомнил знакомство с женой

Как отметил артист цирка, нужно ценить друг друга в отношениях.

Артист цирка Юрий Куклачев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как познакомился со своей женой Еленой. Это случилось в далеком 1970 году.

«Лена появилась во моей жизни, когда я закончил цирковое училище. Мы начали встречаться. Однажды на экзамене она устроила гомерическую истерику. Она мне сказала, что я прекрасный клоун. Мы с ней не так давно отпраздновали золотую свадьбу в Ялте. Ребята, цените друг друга. Переходите на юмор. Надо видеть и достоинства, и недостатки друг друга и спокойно их принимать». Юрий Куклачев

Как отметил Юрий Куклачев, судьбу надо создавать своей головой.

«Как-то Брежнев после моего выступления сказал: «Сынок, это же надо, только в нашей стране такое можно сделать. Я так смеялся», — рассказал Куклачев.

Напомним, что у Юрия Куклачева с женой трое общих детей. В настоящее время жена Юрия Куклачева работает в Театре кошек своего мужа.

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