«Мне понадобился тайм-аут»: дочь Успенской выступила с новым заявлением

Недавно в Сети появилась информация о том, что Любовь Успенская отправила свою единственную дочь Татьяну Плаксину в психдиспансер. При этом артистка, забрала у нее телефон, а сама от каких-либо комментариев отказывалась.

Накануне Татьяна оставила видеообращение в своем инстаграм.

«Привет, мотыльки, это я, ваша Pacha Tati. Я сейчас нахожусь в творческом процессе. Я немножко ушла в себя. Пишу много музыки. Мне понадобился тайм-аут, потому что в последнее время было слишком много эфиров, и я немножко выгорела. Поэтому, до скорой встречи», — сказала Плаксина.

Напомним, долгое время Татьяна жила в США. С мамой у нее были весьма натянутые отношения, но недавно все нормализовалось, 31-летняя наследница вернулась в Москву.

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