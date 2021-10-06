«Я никогда не видел его в подобном состоянии»: продюсер «Прямого эфира» — о Шаляпине на съемках

Как отметил Феликс Абраамян, музыканту было тяжело настроиться на съемку.

Продюсер программы «Прямой эфир» Феликс Абраамян заявил, что музыканту Прохору Шаляпину было тяжело настроиться на съемку, где речь шла о его покойной жене миллионерше Татьяне Дэвис.

Он долго общался с певцом. Они взвешивали все за и против. После долгих переговоров Шаляпин все-таки нашел в себе силы и принял участие в программе. По словам Абраамяна, музыкант ревел навзрыд в студии.

«Я никогда не видел его в подобном состоянии. У меня не возникло сомнений, что он любит Татьяну. Прохор сейчас живет с огромной болью в душе. Я уверен, что ему понадобится много времени, чтобы прийти в себя и начать строить новые отношения. Татьяне удалось оставить большой отпечаток в его сердце». Феликс Абраамян

Напомним, что Татьяна Дэвис умерла в Америке от коронавируса. Шаляпин не смог поехать на похороны. Миллионершу сразу после смерти кремировали, сообщает «Собеседник».

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