Миниатюрная брюнетка: сын Орбакайте засветился с новой девушкой

Младший сын Кристины Орбакайте – Дени Байсаров получил престижное образование в Лондоне. Недавно он вернулся в Москву, где развивает свой бизнес. Он устраивает арт-вечеринки. На одной из них звездный наследник запечатлелся с новой девушкой.
Как пишет «Экспресс газета», миниатюрная брюнетка является соучредителем компании, которую продвигает Дени. Молодые люди познакомились в Лондоне, но связывает их только дружба.
Напомним, недавно Байсарову приписывали роман с Алиной Шепель – дочкой крупной бизнесвумен. Но позже выяснилось, что и с ней у Дени просто дружеские отношения.
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