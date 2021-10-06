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Миниатюрная брюнетка: сын Орбакайте засветился с новой девушкой

Дени Байсаров недавно переехал в Москву, где развивает свой бизнес.

Миниатюрная брюнетка: сын Орбакайте засветился с новой девушкой
Дени Байсаров и Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Младший сын Кристины Орбакайте – Дени Байсаров получил престижное образование в Лондоне. Недавно он вернулся в Москву, где развивает свой бизнес. Он устраивает арт-вечеринки. На одной из них звездный наследник запечатлелся с новой девушкой.

Дени Байсаров с подругой
Дени Байсаров с подругой. Скриншот: instagram.com/dennyartview

Как пишет «Экспресс газета», миниатюрная брюнетка является соучредителем компании, которую продвигает Дени. Молодые люди познакомились в Лондоне, но связывает их только дружба.

Напомним, недавно Байсарову приписывали роман с Алиной Шепель – дочкой крупной бизнесвумен. Но позже выяснилось, что и с ней у Дени просто дружеские отношения.

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