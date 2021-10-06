«Он всех вовлекал в свою орбиту»: Коренева раскрыла детали трехлетнего романа с Кончаловским

Как отметила актриса, их близкие отношения в итоге ни к чему не привели.

Актриса Елена Коренева раскрыла детали своего романа с режиссером Андреем Кончаловским. Они сблизились в 1974 году, когда актриса сыграла главную роль в фильме режиссера «Романс о влюбленных».

Как отметила Елена Коренева, тогда она без памяти влюбилась в режиссера. Их роман в итоге продлился три года. По словам актрисы, это была влюбленность главной героини и режиссера во время съемок картины. При этом она считает, если бы не было данных обстоятельств, то они просто прошли мимо друг друга.

«Надо понимать, каким Андрей Сергеевич был в те годы на площадке. Он всех вовлекал в свою орбиту. Вслед за ним увлеклись сыроедением и вегетарианством. Мы думали, что становимся чуть-чуть похожими на него, немного европейцами». Елена Коренева

Напомним, что сейчас Елене Кореневой уже 68 лет. За свою карьеру она сыграла более, чем в шестидесяти картинах, сообщает «Комсомольская правда».

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