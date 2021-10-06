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«Впервые слышу, что Алла забрала у Киркорова бизнес»: Гусева – о вражде Примадонны и поп-короля

Как отметила диджей, у Киркорова сейчас новое агентство по организации праздников.

«Впервые слышу, что Алла забрала у Киркорова бизнес»: Гусева – о вражде Примадонны и поп-короля
Катя Гусева и Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Близкая подруга музыканта Филиппа Киркорова диджей Катя Гусева заявила, что ее близкого товарища появилось новое агентство по организации праздников. В скором времени будет вечеринка в честь дня рождения дочери поп-короля Аллы-Виктории.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

«Я впервые слышу версию о том, что Алла Борисовна забрала у Киркорова бизнес. Дело в том, что агентством праздников «Phill Party» он управлял вместе с Татьяной Рыбак — это жена его бывшего директора Геннадия Рыбака, с которым Филипп попрощался еще весной. У людей просто разошлись интересы».

Катя Гусева

Как отметила Гусева, она не знает, почему Алла Пугачева заказала праздник именно этому агентству. Раньше дети Пугачевой и Киркорова дружили. Вечеринки устраивала именно эта компания, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в СМИ гуляют слухи будто бы Пугачева «отжала» бизнес у Киркорова. Именно поэтому бывшее агентство поп-короля и провело праздник для ее семьи.

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