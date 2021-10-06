Подарок перед полетом: Учитель рассказал, как провожал Пересильд в космос

Накануне актриса Юлия Пересильд улетела в космос. В полдень 5 октября она вместе с режиссером Климом Шипенко отправилась на МКС, где будут проходить съемки фильма под рабочим названием «Вызов».

Перед стартом бывший гражданский муж Юлии – режиссер Алексей Учитель вместе с дочками актрисы подготовили ей подарок. Это видеоролик с напутственными словами. Об этом он рассказал «Комсомольской правде – Санкт-Петербург».

«Юля пока еще ни о чем не знает, так что это секрет. Все видео мы передали в «Роскосмос», там пообещали отправить их на МКС. Может быть, она уже их смотрит и нас всех вспоминает.

больше по теме Юлия Пересильд и Клим Шипенко взлетели со стартовой площадки Байконура Актриса и режиссер проведут 12 дней на орбите Земли.

Добавим, что на орбите киногруппа проведет 12 суток.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.