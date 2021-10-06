«Разве Миронов в Департаменте культуры или в правительстве работает?»: Варшавер – об актере

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro опроверг слухи, что актер Евгений Миронов лоббирует своего человека на должность худрука в легендарный театр.

«Я совершенно не в курсе. Ничего не знаю и от вас слышу впервые. Разве Миронов в Департаменте культуры или в правительстве работает? Назначать худрука он не может». Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, Евгений Миронов – прекрасный артист.

«Гордость российских актеров. Он блестящий актер. Не может такого уровня артист заниматься каким-то лоббированием. Зачем ему это надо?» — заявил директор «Ленкома» с расширенными полномочиями.

Ранее в СМИ прошли слухи, что Миронов хочет продвинуть на должность худрука некого яркого режиссера. При этом фамилия этого человека не уточнялась.

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