«Максимально удручает»: жена Моргенштерна пожаловалась на депрессию

Буквально месяц назад Дилара Зинатуллина светилась от счастья на собственной свадьбе. А теперь 21-летняя жена Моргенштерна жалуется на депрессию. О плохом настроении она рассказала фанатам в инстаграм.

«Раз в году я встречаюсь с осенью, в которую мне так сложно жить. Мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает. Ну вот я и поныла. А как у вас дела? Есть ли у вас решение этой проблемы или надо переждать?», — написала Дилара.

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Напомним, ранее сообщалось, что избранница рэпера открывает салон красоты в Москве.

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