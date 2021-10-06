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«Максимально удручает»: жена Моргенштерна пожаловалась на депрессию

В конце августа Алишер женился на своей давней подруге Диларе.

«Максимально удручает»: жена Моргенштерна пожаловалась на депрессию
Моргенштерн с женой. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Буквально месяц назад Дилара Зинатуллина светилась от счастья на собственной свадьбе. А теперь 21-летняя жена Моргенштерна жалуется на депрессию. О плохом настроении она рассказала фанатам в инстаграм.

«Раз в году я встречаюсь с осенью, в которую мне так сложно жить. Мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает. Ну вот я и поныла. А как у вас дела? Есть ли у вас решение этой проблемы или надо переждать?», — написала Дилара.

Напомним, ранее сообщалось, что избранница рэпера открывает салон красоты в Москве.

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