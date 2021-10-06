«Ах, как жаль, что жизнь одна»: загорелая Копенкина заинтриговала новыми кадрами

Брак Ларисы Копенкиной с Прохором Шаляпиным не продержался и двух лет, за то принес небывалую популярность бизнесвумен. Теперь у нее своя армия фанатов и новая любовь. В эти дни Лариса отдыхает в Египте.

«Ах как жаль, что жизнь у нас одна. Море, солнца, всем пошли любви, счастья в дом и радости в душе! Наслаждайтесь каждым мигом жизни, те, кто рядом, то, что есть у вас. А еще прощать, не озлобляйтесь. Всем любви, терпения здесь, сейчас!», — написала Копенкина.

Напомним, недавно Лариса Копенкина заявила, что вновь счастлива в отношениях. Также она попросила пользователей Сети не писать грубых сообщений Прохору Шаляпину, у которого умерла жена-миллионерша.

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