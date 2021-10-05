«Она ее не любит»: Даня Милохин прокомментировал отношения Евгении Медведевой и Алины Загитовой

Обе фигуристки заняты в шоу «Ледниковый период». Одна – в качестве участницы, другая – ведущая проекта.

В это вторник, 5 октября, состоялась запись нового выпуска шоу «Ледниковый период». Телезрители увидят его в ближайшую субботу. Но кое-какие новости с горячего льда все-таки приходят.

Так, во время общения с прессой участник шоу «Ледниковый период», тиктокер Даня Милохин высказался об отношениях своей партнерши Евгении Медведевой с другой прославленной фигуристкой, ведущей проекта Алиной Загитовой.

«Она ее не любит», — сказал Даня Милохин.

Правда, сделал он это довольно своеобразно. Журналисты поинтересовались у Жени Медведевой, как она себя ощущает, когда ей приходится отвечать на вопросы Алины Загитовой.

Стоявший рядом с Медведевой Милохин еле слышно прошептал, выразительно вырисовывая фразу губами, сообщает телеграм-канал Super. Возможно, юноша просто пошутил.

Напомним, во время первого проката Даня Милохин уронил Женю Медведеву, не справившись с поддержкой. К счастью, обошлось без травм.

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