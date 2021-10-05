Изысканная дама: Водянова в комбинезоне с принтом-хитом этой осени предстала в свете с мужем

Наталья Водянова отметилась с мужем Антуаном Арно в свете. Известная пара выбралась на выставку модных сумок, которую провела подруга топ-модели, британский модельер Стелла Маккартни.

Наталья примерила на мероприятие актуальный комбинезон в клетку, Этот принт стилист Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live называл в числе главных хитов этой осени. А Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» советовала женщинам присмотреться к комбинезонам. Они хорошо смотрятся не только на хрупких дамах вроде Водяновой, но и на крупных женщинах тоже, отлично скрывая лишний вес.

Напомним, миллионер Антуан Арно и Наталья Водянова официально поженились 19 сентября 2020 года, хотя живут вместе уже много лет. Они воспитывают двух совместных детей: Максима и Романа, родившихся в 2014-м и 2016-м годах.

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