Всегда была яркой: как выглядела мама Наташи Королевой в молодости

75-летнюю маму Наташи Королевой Людмилу Порывай многие знают, как бывшую ведущую программы «Время обедать!» Первого канала, а также, как веселого оптимистичного блогера.

Однако за плечами этой жизнерадостной дамы есть и более серьезное творчество. В Украине, где раньше проживала родительница певицы, она получила статус заслуженного деятеля культуры Украинской ССР и заслуженной артистки Украины. Здесь она работала дирижером хоровой капеллы «Светоч» и профессором консерватории. Сейчас Людмила Порывай проживает в Майами со своим мужем бизнесменом Игорем Эльпериным, но частенько наведывается к дочкам.

В личном блоге Порывай опубликовала видеоролики с архивными фотографиями в честь дня рождения внучки Сони от старшей дочки Ирины Осауленко. Благодаря этим кадрам стало возможным оценить, какой была ведущая в прошлом. Как оказалось, родительница Наташи Королевой всегда была яркой женщиной, предпочитая носить короткую стрижку и яркие волосы.

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