На 86 году жизни умер создатель «Бумбараша» Николай Рашеев

Умер 85-летний сценарист и режиссер Николай Рашеев, он известен советской и российской публике по культовому фильму «Бумбараш» с Валерием Золотухиным в главной роли.

Об этом трагическом известии широкой публике сообщил председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

«Последние два года Николай Георгиевич страдал от болезней, которые у него появлялись с удивительной регулярностью.

Сегодня утром душа Николая решила присоединиться к первым лучам солнечного света, к чистому голубому небу…

Нет, невозможно привыкнуть к тому, что человек, которого ты знал (а я знал Рашеева 45 лет), с которым я общался (последний раз сидел за столом в июне в Национальном центре им. Довженко, после презентации книги) покидает нас. И поэтому не только благодарная улыбка, но и слезы…

Прощай, дорогой Николай Георгиевич, прощай, дорогой! Ты прожил славную, достойную жизнь. И многое, несмотря ни на что. Пусть душа отдыхает, пусть отдыхает», — написал кинодеятель в Facebook.