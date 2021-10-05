«Когда понял, что Каролина не вернется»: экс-муж Лорак сделал предложение новой возлюбленной

Бывший муж Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной. Его избранницей оказалась специалист по макияжу по имени Лилия. Тем, что они обручились, красавица сама похвасталась в личном блоге, обнародовав фото с кольцом на безымянном пальце.

Встречается пара около полутора лет. И это при том, что Ани Лорак частенько замечали на светских мероприятиях в сопровождении бывшего супруга. Публика встретила эту новость отчасти скептически.

«Когда понял, что Каролина не вернется», «Подобрал после Ани Лорак. Тебе до нее, как до небес», «Не стыдно с мужем Ани Лорак встречаться?», «Ненадолго», «Она похожа на Королинку в молодости или же на Соню взрослую, поэтому Мурат с ней, обычно после расставания выбирают похожих на бывших», «Из этих отношений нужно бежать, вам они принесут много страданий. Ани Лорак будет всегда стоять между вами. Вы красивая девушка, не портите себе жизнь», — можно увидеть в комментариях блога Лилии.

Любопытно, что накануне кольцом на безымянном пальчике с россыпью изумрудов похвасталась сама Ани Лорак. Мы об этом писали ранее.

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