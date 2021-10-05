«Сексуальные колбаски»: беременная Нюша в стрингах дерзко обнажила свои «сочные драники»

Поп-дива готовится подарить мужу Игорю Сивову второго малыша, но это не мешает звезде позировать в купальниках.

На отдыхе певица Нюша едва не оконфузилась из-за ветра-шалуна. Артистка никак не ожидала, что сильные порывы ветра так высоко задерут ее тонкую сорочку. Поп-дива случайно блеснула «сочным хачапури» в тесных трусиках. При этом возлюбленная Игоря Сивова игриво обнажила гром-бедра и загорелые стройные ножки. Будучи беременной Нюша продолжает путешествовать, наслаждаясь своим интересным положением. Певица успела прибавить в весе, но это ее нисколько не смущает. Будущая мамочка с удовольствием лакомится выпечкой и десертами, не отказывая себе в сладостях.

«Всем беременным мамочкам бы так восхитительно выглядеть в бикини», «Опа! Ветер-шалун вашу сорочку поднял, а там трусики», «Какой у вас крепкий орешек под туникой», «Что это у вас там под складочками темнеется??», «Леопардовые трусики?? Необычно», «Наша тигрица», «Зато животик не видно. Сзади прямо-таки девушка на каникулах! Кто бы мог подумать, что она беременная», «Когда материнство красит», «Что за сексуальные ножки-колбаски??», «Ммм… Сочные драники», «Под булками что-то чернеет! Кто-то слишком много прыгал на солнцепеке??» — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.