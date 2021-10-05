Не нашлось достойных: экс-партнерше Давы Аделине Сотниковой пришлось покинуть «Ледниковый период»

После травмы блогера провели несколько конкурсных отборов на его замену.

Перед самым началом шоу «Ледниковый период» на Первом канале блогер Дава получил серьезную травму, так и не появившись в проекте. Экс-парень Ольги Бузовой должен был выступать в паре с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой.

Естественно, что перед стартом масштабного проекта они серьезно тренировались и репетировали, в итоге весь тяжкий труд пошел насмарку. Однако спортсменка и ее продюсер Анастасия IVKA не теряли надежду, а создатели шоу организовали для фигуристки новый конкурсный отбор партнеров.

Пробовались такие звезды, как Эльман, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Севак, Никита Киоссе, Артем Качер, Влад Канопка и многие другие. Но ничего не вышло.

«К сожалению, Аделина не сможет принять участие в «Ледниковом периоде». Мы знаем, что многие ждали ее появления, очень ценим зрительскую симпатию. Однако, несмотря на все старания команды, найти подходящую кандидатуру ей в пару не удалось», — сообщила «СтарХиту» продюсер Сотниковой Анастасия IVKA.

По ее словам, одни не подошли из-за низкого уровня навыка фигурного катания, другие из-за недостатка медийности. Тем более, что борьба на льду идет уже в полном разгаре.

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