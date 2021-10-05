«Я трусиха и ни за какие деньги не отправлюсь в космос»: Валентина Рубцова поделилась впечатлениями от полета актеров на МКС

Клим Шипенко и Юлия Пересильд будут снимать кино о работе врача на Международной космической станции.

5 октября можно назвать историческим днем не только для российского кинематографа, но и для всей космической сферы. С Байконура на МКС отправились актеры! Юлия Пересильд и Клим Шипенко стали командой космонавта Антона Шкаперова.

«Союз МС-19» успешно доставил всю группу на МКС. А пока экипаж с немыслимой скоростью отдалялся от Земли, здесь держали кулачки за ребят и желали им удачи.

В соцсетях Клим и Юлия получили десятки напутствий. Актриса Валентина Рубцова признается, что смотрела старт космического корабля в эфире и была очень впечатлена.

«Я следила с самого начала, смотрела старт с космодрома и даже прослезилась. Это очень волнительно. Я желаю всему экипажу хорошей легкой дороги и такого же легкого возвращения. А Юлии и Климу, чтобы они выполнили свою историческую важную миссию. Они уже настоящие герои!» — говорит Рубцова в беседе с Teleprogramma.pro.

Актриса уверена, что только единицы могут решиться на такой отчаянный шаг. Сама бы она никогда не согласилась отправиться в космос.

«Я трусиха и ни за какие деньги не смогла бы отправиться в космос. Да и не хочу. Хотя, может где-то в глубине души мечта есть, как у всех людей, но объективно – нет, ни за какой гонорар. Дело не в вознаграждении, а во внутреннем самочувствии и мотивации. Это очень серьезное дело, только самые отважные и героические люди могут это сделать, я не такая», — заключила актриса.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале