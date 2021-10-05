Клим Шипенко снял для кино, как Антон Шкаплеров вручную пристыковался к МКС

Полет первого космического киноэкипажа 5 октября не прошел совсем без инцидентов. Сложности начались после трех часов дня, когда корабль «Союз МС-19» должен был состыковаться с МКС. Как рассказали в эфире Первого канала, у него было два комплекта автоматики, которая по плану должна осуществить стыковку, и оба не справились со своей задачей. Тогда командир корабля, герой РФ Антон Шкаплеров перешел на ручное управление и самостоятельно выполнил задачу.

В центре управления полетами отметили, что ситуация была не чрезвычайной, однако по лицам ответственных людей было ясно, что они весьма нервничали за экипаж.

«Можно стыковаться автоматически, а можно стыковаться вручную, — прокомментировал гендиректор Первого Константин Эрнст, находившийся в ЦУП во время всего процесса. — Так как командир наш — большой профессионал, и это его далеко не первый полет, он это блестяще продемонстрировал, находясь в тени и даже без связи. А с точки зрения съемок фильма все уже началось, и Клим снимал то, как Антон Шкаплеров вручную стыкуется с Международной космической станцией».

Руководитель канала добавил, что во время взлета корабля, когда в кабине прозвучало заветное слово Гагарина: «Поехали!», киноэпипаж хором ответил: «Камера! Мотор! Начали!»

Кстати, после того, как «Союз МС-19» успешно пристыковался к МКС, его космические путешественники еще более двух часов провели в кабине корабля на «просушке скафандров», прежде чем у них появилась возможность подняться на станцию. Напомним, что киноэкипаж состоит из Шкаплерова, Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, которая назначена на главную роль фильма «Вызов».

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