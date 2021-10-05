Опять налегает на сладкое? Пугачева на вечеринке подошла к столу с тортом, пирожными и суфле

Алла Пугачева любит принимать дома гостей. В ее подмосковный особняк в деревне Грязь наведываются селебрити: украинская дива Светлана Лобода, композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Александр Буйнов, дизайнер Игорь Гуляев, чета Юдашкиных, Александр Ревва с женой Анжеликой и многие другие. Поговаривают, что Примадонна неплохо готовит. Правда, в доме у шоумена Максима Галкина есть помощницы, которые делают всю работу по хозяйству. Не так давно в гости к певице приходила и Лайма Вайкуле, с ней вместе отметились и Олег Газманов с женой Мариной, компанию им составил Валерий Леонтьев.

А на днях сама Примадонна побывала на вечеринке по случаю дня рождения близкой подруги Алины Редель. Появившись в доме именинницы Алла Пугачева тут же направилась к красиво сервированному столу со сладостями.

Для певицы Алина Редель приготовила различные закуски: пирожные, суфле, вазочки с мороженным, ну и конечно, праздничный торт. Как тут устоять? Судя по всему, Примадонне пришлось позабыть о своей диете.

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