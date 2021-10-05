«Похожи?»: избранник Иры Пингвиновой из «Дома-2» поделился редким фото с родной дочерью

Не так давно бывшие участники «Дома-2» Ира Пингвинова и Дима Чайков наладили общение и вновь стали парой.
Дима не нарадуется тем, что у него есть дочка Милана, которой недавно исполнилось десять месяцев.
Молодой отец гордится своим статусом и начал делиться в микроблоге совместными снимками с малышкой, чего ранее он никогда не делал по понятным причинам.
Дима Чайков показал фото, на котором нежно прижимает к себе дочку от Иры Пингвиновой Милану. Экс-участник «Дома-2» считает, что девочка его копия.
«Похожи?» — поинтересовался у подписчиков Дима Чайков.
И те решили польстить его отцовским чувствам, ответив утвердительно.
«Очень. Копия папа», «Очень похожи, как я рада, что теперь все наладилось», «Очень сильно, кровиночка», «Что-то от Димы есть, что-то от Иры тоже есть», — высказались в Сети.
Напомним, бывшие участники «Дома-2» Ира Пингвинова и Дима Чайков расстались незадолго до появления на свет их общей дочери Миланы.
Папа некоторое время не интересовался жизнью наследницы и ее мамы, но некоторое время назад проявил желание общаться, и Ира Пингвинова его приняла.
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