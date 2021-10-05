«Это точно долларовый миллионер?»: Лару Копенкину после помолвки подловили на пляже с мужчиной в трусах

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лара Копенкина недавно объявила о помолвке с долларовым миллионером, продюсером Василием Райским. Пара подала заявление в ЗАГС, а позже закатила вечеринку в караоке-клубе. Потом бизнесвумен улетела отдыхать в Хургаду.

Журналисту Teleprogramma.pro она сказала, что очень устала и ей необходимо отдохнуть. Правда в отпуске звезду застало неприятное известие – новость о кончине экс-супруга Татьяны Клаудии Дэвис. Лара призналась, что хорошо поладила с ней и известие просто сокрушило ее.

Тем не менее, Копенкина грустила недолго, вскоре она стала отдыхать и веселиться в Египте как ни в чем не бывало. А накануне она и вовсе поделилась видео в Сети, как отжигает с каким-то мужчиной в плавательных трусах, резвясь с ним на качелях в море.

«Это точно долларовый миллионер?», «Мне бы так научиться жить», «Восхищаюсь вами, Лариса! Живете на всю катушку!», «Красотка! Секси!», «До чего хороша!» — восхитились подписчики Копенкиной.

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