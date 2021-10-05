«Ну еще курчавый пучок покажи»: Горбань закинула ногу на ногу, засветив «зону бикини»

Не так давно актриса из сериала «Кухня» стала мамой во второй раз. Мария успела вернуть себе былую форму, она выглядит так, словно и вовсе не была беременной.

Мария Горбань входит в число тех звездных мамочек, которым удается выглядеть шикарно на следующий день после родов. К примеру, модель Анастасия Шубская, актриса Лиза Арзамасова, певица Нюша, Елизавета Боярская после беременности с легкостью пришли в дородовую форму. Не исключение и звезда сериале «Кухня». Мужу кинооператору Кириллу Зоткину актриса подарила сына Нилана. Также у Горбань есть старшая дочка Стефания.

Не успела актриса родить, как тут же стала делиться в микроблоге «горячими» снимками. То Маша позирует в мини-бикини, то в узких трусиках, то и вовсе в махровом халатике. Причем Горбань сексапильно закинула ногу на ногу, «случайно» засветив «зону бикини».

«Ну еще курчавый пучок покажи», «Что там такое у вас темнеется под халатиком??», «Ну! Не помешало бы прикрыться», «Там хоть бельишко-то есть??», «Забыла, что нет трусиков?», «Как будто без белья», «Зачем так халатик задирать, все же видно», «Ай-яй-яй! Как смело», «Соблазнительница», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.