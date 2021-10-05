Живут же люди! Лорак в секси-рубашке кипельно-белого цвета похвасталась роскошным отдыхом в Дубае

Звезда уверена, что заслужила его.

Ани Лорак в настоящий момент отдыхает в Дубае, откровенно радуясь своему счастью. Проживание в ее пятизвездочном отеле на берегу Персидского залива стоит от 60 тысяч рублей в сутки.

На крыше гостиницы простирается длинный панорамный бассейн, в котором гостям подают завтраки на плавающих разносах. А из окон номера Лорак открывается шикарный вид на остров Блю-Уотерс, колесо обозрения «Глаз Дубая» и остров Пальма Джумейра.

«Любовь к ближнему начинается с любви к себе», — написала в личном блоге звезда и обнародовала кадры с места своей курортной дислокации.

На фото она предстает в одной кипельно-белой рубашке, красиво обнажив ножки и хрупкое плечико. Звезда также похвасталась своим приятным завтраком с круассаном и чашечкой эспрессо.

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