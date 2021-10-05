Никита любил не все предметы, а Дени стал отличником: Орбакайте о том, как учились в школе внуки Пугачевой

А сейчас певица делает уроки с девятилетней Клавой. Вместе они корпят над русским языком и музыкой.

Кристина Орбакайте не скрывает, что она довольна своими детьми. В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro певица рассказала о том, как учились в школе внуки Примадонны. К примеру, будучи маленьким мальчиком Никита Пресняков очень любил уроки, а повзрослев, стал проявлять интерес только к определенным предметам. Дени, наоборот, в детстве мало интересовался школой. Но зато в старших классах стал отличником. А сегодня Кристина Орбакайте делает уроки с девятилетней Клавой. Вместе они корпят над русским языком и музыкой.

«Как мне кажется, иногда желание учиться приходит несколько позже — мы все разные, и у каждого своя история. Кто-то с первых классов рвется в бой, а впоследствии немного остывает в стремлении узнавать, изучать новое, а некоторые, наоборот, начинают немного с неохотой, а потом их увлекает учебный процесс. Никита — это первый вариант: маленькому ему было очень интересно, а потом уже, с возрастом, он любил только определенные предметы. А Дени — наоборот! К выпускным классам стал круглым отличником и окончил школу со всевозможными почестями. А какой путь выберет Клавдия — посмотрим», — рассказала Кристина Орбакайте в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

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