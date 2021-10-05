«Не считала, что я разлучница — думала, меня увели из семьи»: Казьмина заговорила об Аршавине

Как отметила журналистка, у нее был зарегистрированный брак, а футболист наглым образом вторгся в ее семью.

Журналистка Алиса Казьмина спустя два месяца вышла на связь со своими подписчиками в прямом эфире Instagram. До этого о ней ничего не было слышно и пользователи разволновались. Причем во время общения журналистка в очередной раз нелестно отозвалась о своем бывшем муже футболисте Андрее Аршавине.

«Не считала, что я разлучница — думала, меня увели из семьи. У меня же брак был все-таки зарегистрированный, семья полноценная, двое детей. А он приехал на полгода — и все закрутилось-завертелось». Алиса Казьмина

Как отметила Алиса Казьмина, их отношения могли достаточно быстро закончиться. Она не хотела, чтобы спортсмен бросал гражданскую жену Юлию Барановскую с тремя детьми. Однако Аршавин настаивал, что хочет провести остаток жизни именно с Казьминой. В итоге она сдалась, о чем в будущем сильно пожалела.

Напомним, что Андрей Аршавин не общается со своей дочкой от Алисы Казьминой Есенией. Кроме того, он ничего слышать не хочет о своей бывшей жене.

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