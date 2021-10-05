Благородный вид: Хромченко показала костюм в трендовую клетку, которая стройнит и никогда не выйдет из моды

Эту расцветку придумали очень давно, однако носят до сих пор.

На «Модном приговоре» Первого канала представили актуальный образ для полных дам. Его основу составлял костюм-двойка, который включал жилет и юбку-карандаш в шотландскую клетку (тартан).

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Тартан стали носить еще в VIII-VI веках, но она до сих пор пользуется успехом у женщин и мужчин, причем не только в пределах Шотландии. Эта клетка в текущем сезоне вновь на волне популярности, и она никогда не выйдет из моды. Тартан всегда ассоциируется с благородством и выглядит стильно.

По словам Эвелины Хромченко, шотландскую клетку любят даже европейские панки, поэтому одежду с этим принтом можно включать в самые разные образы. В представленном на подиуме костюме клетка была выстроена так, что вертикальные линии в ней были более ярко проявлены, поэтому они визуально вытягивали силуэт и стройнили фигуру.

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