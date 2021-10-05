Актуальные ромбы и модель на запах: Федорова вышла на променад в пальто, которое соединило в себе три тренда

Оксана Федорова отметилась на прогулке по Твери в актуальном луке с необычным пальто и маскулинных лоферах.

Лаконичный и одновременно трендовый лук привлек внимание имидж-стилиста Ларисы Тимиряевой, которая объяснила его шарм.

«Элегантный, но одновременно эффектный и ультрамодный образ. Элегантность в минимализме, лаконичном крое, классическом стиле и ахромном комбинировании. А вот эффекта добавляет контраст женственности Оксаны и мужественности: мужского стиля брючного костюма, рубашки, а также, грубой тракторной подошвы лоферов.

Модный градус увеличивает контраст элегантной классики и домашнего стиля пальто — халата с запахом, принтованного трендовыми ромбиками, имитирующими не менее актуальную стежку. Это пальто и выступает акцентом в данном аутфите. В нем заключено сразу три модных тренда осени 2021: фасон пальто — халат на запах, модель без воротника и модный принт. Оксане очень идет этот образ, который хоть и модный, но не отвлекает на себя внимание от ее красивой внешности, а наоборот, работает своеобразной огранкой подчеркивающей благородную внешности своей хозяйки. Просто здорово!» — прокомментировала лук певицы специально для издания Teleprogramma.pro стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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