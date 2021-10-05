«Остановите это мракобесие на смерти человека»: Шаляпин попросил не втягивать его в скандал

Как отметил музыкант, СМИ пишут много неправды о его любимой женщине.

Певец Прохор Шаляпин в сторис Instagram высказался после смерти в Америке жены-миллионерши Татьяны Дэвис.

«Уважаемые и неуважаемые СМИ. И некоторые коллеги. Даже мои бывшие. Остановите это мракобесие на смерти человека. В своих глупейших версиях о якобы пиаре и наследстве. Я дал один исчерпывающий комментарий КП и одно исчерпывающее интервью «один на один» Андрею Малахову. Больше меня и родителей Татьяны не тревожьте и не пытайтесь втянуть в скандал и разборки со своими дворняжками, не имеющими к нам никакого отношения». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, больше он никому не отвечает из СМИ. «Они продолжают писать всякую чушь и ахинею. Оставьте нас с родителями Тани в покое!» — отметил Прохор Шаляпин.

Напомним, что жена Прохора Шаляпина умерла несколько дней назад в США от коронавируса. Певец не смог вылететь в Америку, так как Татьяну Дэвис практически сразу кремировали.

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