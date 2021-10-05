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Шаляпин впервые объяснил Малахову, почему не поехал в США прощаться с любимой женой

На программе, как заметили собравшиеся, музыкант «ревел белугой».

Шаляпин впервые объяснил Малахову, почему не поехал в США прощаться с любимой женой
Прохор Шаляпин с женой. Фото: instagram.com/shalyapin_official/

Музыкант Прохор Шаляпин в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» впервые доходчиво объяснил ведущему, почему не полетел на похороны своей жены канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

Андрей Малахов
Андрей Малахов. Фото: Globallookpress.com

«Всех скончавшихся от коронавируса в Америке сразу же кремируют».

Прохор Шаляпин

Как отметили собравшиеся, во время съемок Прохор Шаляпин «ревел белугой». Смерть жены стало для него огромным потрясением. Он до сих пор пребывает в шоке и не может оправиться. Во время эфира Андрей Малахов старался его поддержать. При этом было сразу ясно, что подобрать нужные слова в данной ситуации вряд ли удастся, сообщает «Собеседник».

Напомним, что жена Прохора Шаляпина умерла в Америке. Ранее была распространена версия, что певец не поехал на похороны, потому что у него нет визы.

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