Поехали! Взлет ракеты с первым кинокосмическим экипажем

5 октября в 11:55 на Байконуре состоялся старт космического корабля «Союз МС-19», который повез первый киноэкипаж на орбиту Земли для съемок фильма вызов. Событие исторического масштаба транслировал в прямом эфире Первый канал.

Ракета взлетела в штатном режиме. В 12:05 по Москве корабль вышел на орбиту Земли, экипаж сообщил о нормальном самочувствии. Через три часа «Союз» должен пристыковаться к МКС.

Напомним, ракета отправила актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко для съемок первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Картина получила название «Вызов».

Киношники четыре месяца готовились к этому полету, что для тех, кто не является пилотом, достаточно короткий срок. В космосе за них отвечает командир экипажа, бывалый космонавт Антон Шкаплеров.

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