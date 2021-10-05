«Вопрос свадьбы не поднимается»: Гусева объяснила, почему Киркоров не женился на ней

Как отметила диджей, у поп-короля произошли перемены как в творчестве, так и в личной жизни.

Диджей Катя Гусева объяснила, почему так и не стала женой поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. По ее словам, они сейчас практически не видятся и их отношения далеки от идеальных.

«Теперь вопрос нашей свадьбы не поднимается. У Филиппа произошли перемены как в творчестве, так и в личной жизни. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Но он даже в интервью говорит, что больше не хочет никаких серьезных отношений». Катя Гусева

Как заметила Катя Гусева, их отношения с музыкантом сгубила пандемия. Они были на самоизоляции не вместе и отдалились друг от друга. Кроме того, у них не стало общих совместных туров. Кроме того, Киркоров стал много времени проводить с участницей «Евровидения» Натальей Гордиенко и певицей Ани Лорак, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Филипп Киркоров и Катя Гусева раньше практически не появлялись друг без друга на публике. Вместе они были два года. Сейчас диджей одинока.

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