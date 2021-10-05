К полету готовы: Пересильд, Шипенко и Шкаплеров поднялись на борт космического корабля

Всего несколько часов отделяют съемочную группу от полета в космос.

Впервые в истории съемочная группа отправляется в космос, чтобы снять фильм. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и Герой России, космонавт Антон Шкаплеров готовились к этому полету порядка четырех месяцев. А теперь от МКС их отделяет всего несколько часов.

Перед полетом команда прошла все необходимые процедуры, позавтракала, надела скафандры и провела встречу с родными и близкими. Чуть более чем за три часа до старта, который начнется в 11:55 по московскому времени, они поднялись на борт космического корабля.

Добавим, что на орбите Пересильд, Шипенко и Шкаплеров проведут 12 суток.

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