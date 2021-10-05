Сразу понятно, что секс-символ: Рудова показала, какой была десять лет назад

Красавица-блондинка и тогда, и сейчас обладает выдающимися внешними данными.

Звезда сериалов «Татьянин день», «Молодежка» и других Наталья Рудова – активный пользователь Instagram. На актрису подписано более четырех миллионов фолловеров, и цифра неуклонно растет.

Многие фолловеры давно просили Рудову показать, какой она была раньше. И звезда удовлетворила просьбу фанатов, запостив свое фото десятилетней давности.

На снимке, который красотка разместила в исчезающих stories, она позирует в гипюровом мини-платье фасона бандо. Ей всего 28 лет, но уже видно, что актриса с выдающимися внешними данными имеет все шансы стать самой сексуальной женщиной года. Кстати, в этом году мужской журнал Maxim номинировал длинноногую актрису на это звание.

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