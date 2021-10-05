А на лице наслаждение: как Рудова в бикини потеряла трусики и причем тут море

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова вновь заявила о себе как об одной из самых сексуальных знаменитостей. Блондинка не постеснялась поделиться с подписчиками в Instagram провокационным снимком с отдыха, на котором позирует как будто бы без трусов.

Дело в том, что Рудова устроила фотосессию в море. Стоя по грудь в воде, красотка красиво позировала, демонстрируя всем своим наслаждение, а окружающая ее стихия, тем временем, сыграла с ней пикантную шутку.

Из-за искажения в восприятии всего того, что надобится под поверхностью воды, оказалось размыто, и на Рудовой не оказалось… трусов. Сама красотка тоже это заметила, но фотографию опубликовать не постеснялась. И подписчики подтвердили – они видят ниже пояса все что угодно, но не части купальника. Однако, актриса заверила, что она в плавках.

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