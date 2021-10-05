«Всегда удлиняет шею»: Александр Васильев показал модные приемы для создания вытянутого силуэта

На программу «Модный приговор» муж отправил жену. По его мнению, возлюбленная запустила себя, сидя в декрете. Молодая мамочка и не отрицает, что ей с детьми удобнее в спортивном прикиде, чем на каблуках. Только если она будет наряжаться, то кто в это время посмотрит за малышами? При этом, глава семьи помогать с няней не спешит.

Стилисты преобразили героиню. Оксана раскрыла все свое женское обаяние, когда появилась на главном подиуме страны в ярко-красном вечернем наряде с V-образным вырезом, на шпильках и с роскошными украшениями.

При невысоком росте она казалась значительно выше и статнее. Александр Васильев объяснил этот «обман зрения» модными фишками в образе героини.

«V-образный вырез декольте всегда удлиняет шею, точно также как и сережки – длинные, которые доходят до линии плеч. Это замечательный пример того, как сделать лицо более вытянутым, а шею — гораздо более длинной», — заметил историк моды.

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