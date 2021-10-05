«Я не мог ее насильно заставить быть со мной»: Бондаренко – о романе с «Мисс Россия» Антоненко

Как отметил актер, модель и актриса вполне могла стать его второй женой.

Актер Станислав Бондаренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил о своем романе с актрисой и моделью обладательницей титула «Мисс Россия 2010» Ириной Антоненко.

«С Ириной я познакомился уже после развода со свое первой женой Юлей. Она не была причиной нашего расставания. Она появилась после. Ира могла бы вполне стать моей второй женой». Станислав Бондаренко

Как отметил актер, со временем их чувства стали остывать.

«Я не мог ее насильно заставить быть со мной. Все в этой жизни должно быть по обоюдному согласию. Мы находились сейчас с ней в таком состоянии, когда нам комфортно. В какой-то момент я уехал в Грузию и захотел посмотреть, как мне будет житься без отношений», — заметил Станислав Бондаренко.

Напомним, что Станислав Бондаренко развелся с первой женой актрисой Юлией Чиплиевой в 2015 году. У них есть общий сын Марк. От второго брака с моделью Аурелией Алехиной у него две дочери.

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