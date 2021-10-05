«Таня мне сильно симпатизировала»: Бондаренко рассказал о близких отношениях с Арнтгольц

Как отметил актер, он и сам сильно влюбился в коллегу.

Актер Станислав Бондаренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих близких отношениях с актрисой Татьяной Арнтгольц.

«Я влюбился в Танюшку. Она восхитительная и просто прекрасная женщина. Но у меня тогда были отношения, хотя Татьяна мне сильно симпатизировала. Я говорил ей об этом. Признался в чувствах. Мы остались друзьями. Она знала о моих чувствах. Но я честно сказал, что я состою в отношениях». Станислав Бондаренко

Как отметил Станислав Бондаренко, он не мог тогда поступить неправильно.

«Это некрасиво. Я считаю, если хочешь новых отношений, то разорви старые. Это правильно и по-честному», — заявил Станислав Бондаренко.

Напомним, что Станислав Бондаренко развелся с первой женой актрисой Юлией Чиплиевой в 2015 году. У них есть общий сын Марк. От второго брака с моделью Аурелией Алехиной у него две дочери.

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