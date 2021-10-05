«В первом браке кипели итальянские страсти»: Бондаренко объяснил, почему развелся с Чиплиевой

Как отметил актер, они были оба несчастны в этом союзе.

Актер Станислав Бондаренко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой актрисой Юлией Чиплиевой.

«Мне было всего 22 года, когда мы с Юлей решили создать семью. У меня, честно скажу, в первом браке кипели итальянские страсти. Телефоны в стены летали. До рукоприкладства, к счастью, не доходило. Мои родители тоже развелись, но на этом сходства с моей ситуацией заканчиваются. Я думаю, что повторения нет. У моего отца вообще было четыре брака. Я каждого своя жизнь». Станислав Бондаренко

Как отметил Станислав Бондаренко, так сложилось, что они с первой женой расстались.

«Я нашему сыну Марку объяснял, что произошло. Сказал ему, что он ни в чем не виноват. В один момент я понял, что надо расставить точки над и идти дальше. Мы не хотели выносить сор из избы и идти вместе по жизни», — заявил Станислав Бондаренко.

Напомним, что Станислав Бондаренко развелся с первой женой в 2015 году. У них есть общий сын Марк.

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