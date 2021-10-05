«До скорого!»: за два часа до полета в космос Пересильд, Шипенко и Шкаплеров встретилась с родными

В полдень 5 октября киногруппа в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Героя России, космонавта Антона Шкаплерова отправится в космос. Впервые в истории на орбите приступят к съемках фильма под рабочим названием «Вызов».
Накануне полета команда прошла все обследование, надела скафандры, позавтракала и пришла на встречу с родными.
«Все хорошо, все идет по плану. Готовы», — отчитался Шкаплеров перед присутствующими за стеклом родными и близкими.
«Ощущения хорошие», – отметила Пересильд.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожелал команде хорошего полета.
«Метеопрогноз стабильный. Все по плану. Успешного выполнения задания! До скорого!», — сказал Рогозин.
Добавим, что прямую трансляцию полета покажет Первый канал в прямом эфире. На орбите команда будет работать 12 суток.
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