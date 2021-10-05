Маша из «Ворониных» выросла: Ильюхина показала свою неземной красоты фигуру в бикини

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина в Instagram разместила красивый снимок, на котором она запечатлена в бикини. В картине она сыграла роль девочки Маши. Сейчас звезда «Ворониных» выросла и стала неземной красоткой.

Напомним, что в сериале Мария Ильюхина удивила всех своей непосредственностью и веселым нравом. Она практически выросла на съемочной площадке. Все актеры сериала были от нее в восторге.

Заметим, что в сериале ее родителей сыграли Георгий Дронов и Екатерина Волкова. После окончания школы Мария поступила в РАНХиГС на продюсера.

Известно, что Маша обожает писать стихи и петь песни. Еще одно ее увлечение – роликовые коньки. Актриса занималась несколько лет художественной гимнастикой. У нее великолепный шпагат.

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