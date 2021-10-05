«Теплый чай»: стало известно, из чего состоит завтрак Пересильд, Шипенко и Шкаплерова перед полетом в космос

Киногруппа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и Героя России Антона Шкаплерова отправится на МКС утром 5 октября. На орбите они будут снимать фильм с рабочим названием «Вызов».

За несколько часов до старта ракеты, команда покинула гостиницу, приехав на 246 площадку Байконура. Именно там они пройдут последние приготовления и обязательно позавтракают.

«Теплый чай, булочка с маслом. Легкий завтрак», — отметила корреспондент Первого канала во время прямого включения из Байконура.

Добавим, что запуск космического корабля «Союз МС-19» состоится в 11:55 по московскому времени. На орбите Пересильд и Шипенко пробудут 12 суток.

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