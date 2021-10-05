Евгений Миронов лоббирует на пост худрука «Ленкома» «современного и успешного режиссера»

Директор театра Марк Варшавер призвал артистов в связи с этим написать коллективное письмо.

Актер Евгений Миронов пытается протолкнуть на должность художественного руководителя театра «Ленком» своего человека. Это некий «современный и успешный режиссер».

Между тем директор театра с расширенными полномочиями Марк Варшавер пытается любыми способами отстоять свою должность. Он сейчас сидит, по сути, на двух стульях. Директор призвал лояльных к нему артистов написать коллективное письмо. В нем, в частности, говорится, что «Ленкому» никто, кроме Варшавера не нужен.

Любопытно, что нынешний состав совета «Ленкома» усечен. В нем, по слухам, находятся только те, кто пляшет под дудочку Варшавера. Туда, к примеру, не входят народные артисты России Владимир Юматов, Иван Агапов, Александра Захарова, Александр Сирин, Дмитрий Певцов, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в театре «Ленком» стало неспокойно после смерти худрука Марка Захарова. При этом Марк Варшавер не раз отмечал, что за свои должности он не держится.

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