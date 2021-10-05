«Как 15-этажный дом»: 46-метровая ракета отправит Пересильд, Шипенко и Шкаплерова на МКС

Полет в космос покажут в прямом эфире.

«Вызов» — это рабочее название фильма, который впервые в истории будут снимать на орбите. 5 октября актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт, Герой России Антон Шкаплеров отправятся в космос.

Ранним утром, в 05.00 по московскому времени, команда вышла из гостиницы и на автобусах приехали на 254 площадку Байконура. Там они наденут скафандры, пройдут последние приготовления и отправятся на взлетную площадку, где их ждет ракета.

«Ее высота 46 метров, это как 15-этажный дом», — сказала журналист Первого канала Ася Казанцева.

Чтобы корабль «Союз МС-19» улетел на МКС, нужно 300 тонн топлива, сообщили в эфире.

больше по теме «Прекрасно»: Пересильд рассказала о хорошем настроении перед полетом в космос Ранним утром команда отправилась из гостиницы на 254 площадку Байконура.

Добавим, прямая трансляция первого в истории полета киногруппы в космос, начнется в 10:00 по времени Москвы.

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