«Ищут преемника»: Ширвиндт прокомментировал слухи, что покинул должность худрука театра

Как отметил актер, он и сам толком не понимает сложившуюся ситуацию.

Актер и режиссер Александр Ширвиндт заявил, что пока толком не понимает ситуацию, которая сложилась в его родном Театре Сатиры, где он значится до сих пор официально худруком.

Как заметил Ширвиндт, он действительно подал заявление об уходе в Департамент культуры Москвы. В данный момент замечательный советский актер находится на больничном. У него возникли разные постковидные проблемы со здоровьем.

«Ищут преемника. Когда советуются со мной, я говорю, что это не престолонаследие. У меня такого стопроцентного ученика, которого бы я мог порекомендовать, нет. Пусть они тоже что-то думают и сами решают». Александр Ширвиндт

Ранее стало известно, что Александр Ширвиндт хочет уйти из Театра Сатиры. Худруку уже 87 лет и ему сложно в таком возрасте справляться со своими обязанностями, сообщает «Комсомольская правда».

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