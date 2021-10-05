На стиле: Бородина составила модный образ из легинсов и рубашки с всегда актуальным принтом

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина обожает моду и стиль. Поэтому даже повседневные образы она старается составить с учетом последних тенденций. Несмотря на то, что сейчас ее график расписан по минутам, она находит время, чтобы принарядиться.

Накануне красотка примерила прикид, состоящий из легинсов с ультрамодным сейчас принтом «татуировки», которые скомбинировала рубашкой с клетчатым принтом тартан.

Разные колор-блоки на вещи позволили заиграть ей по-новому. Отметим, что клетка в моде всегда, об этом рассказывал на днях историк моды Александр Васильев.

Тартан как разновидность клетчатого принта пришел из Шотландии, где его носили представители знати. И именно такой узор никогда не выйдет из моды, уверяет Васильев.

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